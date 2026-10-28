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        Film Forum'dan sinemaya 1 milyon 450 bin TL destek

        Altın Portakal Film Festivali'nin sinema destek platformu Film Forum'da kazanan projeler belli oldu. Ödüller, törenle sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Film Forum'dan sinemaya 1 milyon 450 bin TL destek

        Altın Portakal Film Festivali'nin sinema destek platformu Film Forum'da kazanan projeler belli oldu. Ödüller, törenle sahiplerine teslim edildi.

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Film Forum, dopdolu bir programın ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. İki gün boyunca sunumlar ve sektörel söyleşilerle yerli ve yabancı sinema profesyonellerini buluşturan Film Forum, bu yıl sinemaya toplam 1 milyon 450 bin TL destek sağladı. Film Forum kapsamında Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu için 450 bin TL, İlk Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu ‘Pitching' Platformu, Work in Progress Kurmaca Film Platformu ve Work in Progress Belgesel Film Platformu için ise ayrı ayrı 250 bin TL ödül verildi. Yapım öncesi ve yapım aşamalarındaki 269 proje arasından finale kalan çalışmalar uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi ve Türk sinemasının yeni yapımları bugün Film Forum desteğiyle yolculuklarına başladı.

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        Ali Vatansever, Anja Strelec ve Miljenka ogelja'dan oluşan Work In Progress jürisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu Ödülü, "Tanrının Yükü" filmiyle Kader Kaya'nın oldu. Ödülünü jüri üyesi Melik Saraçoğlu'ndan alan yönetmen ve senarist Kader Kaya, "Yapımcımız Çiğdem Hanım'a ve Ömür hocaya teşekkür ederim. Sinemadaki bir kadın karakteri, özellikle başörtülü bir kadın karakterini kimlik ve çok renkli bir şekilde olmak çok keyifli olacak" dedi.

        Uzun Metraj Kurmaca Platform Ödülü ise yönetmenliğini Atıl İnaç'ın, yapımcılığını ise Derya Tarım'ın üstlendiği "Yağmur" filminin oldu. Jüri üyesi Derya Yanmış, "bir kadının bürünmeyi seçtiği ya da buna zorunlu bırakıldığı farklı karakterlere aynı anda yer vermeyi başaran ve deneysel sinemaya meyleden cesur anlatıdan" ötürü esere ödül verildiğini ifade etti.

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        Work in Progress Belgesel dalında ödülün sahibi "İsmigül" oldu. Eser, "karakterler ve arkadaşları arasındaki karmaşık dinamikleri, iletişim kopukluklarını ve yanlış anlaşılmaları başarıyla işlediği" gerekçesiyle ödüle layık görüldü. Yönetmen Yağmur Telli Yücel ve yapımcı Şule Barman'a ödüllerini jüri üyesi Anja Strelej verdi. Aynı kategoride kurmaca dalındaki ödülü ise Murat Uğurlu'nun yazıp yöneteceği ve yapımcılığını Ilgım Coşar'ın üstlendiği "İskeletin Türküsü" kazandı. Yönetmen Murat Uğurlu, "16 sene önce ilk kısa filmime geldiğimde 21 yaşındaydım. Çok çileler ve maceralar sonrasında yine geldim. Herkese teşekkür ediyorum" diyerek ödülünü aldı.

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        Derya Yanmış, Levent Kazak ve Melik Saraçoğlu'ndan oluşan Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu ‘Pitching' Platformu jürisi ise tercihini "Düş Kapanı"ndan yana kullandı.

        "Film Forum'un çevreci ödülleri"

        Yeşil Setler Mümkün Girişimi ile birlikte bu yıl verilmeye başlanan Yeşil Setler Mümkün (YSM) ödülleri de törende sahiplerini buldu. YSM Genel koordinatörü ve jüri üyesi Yeşim Girgin, "Yeşil Setler Mümkün ekibi olarak sinemanın yalnızca anlattığı hikâyelerle değil, bu hikâyelerin üretim süreçleriyle de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilir film üretimini üretken süreçten bağımsız bir uygulama olarak değil yapımın planlama ve üretim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak ele alma yaklaşımı nedeniyle Yeşil Prodüksiyon Ödülü'nü Cennetin Çiçekleri filmine takdim etmek istiyoruz" dedi.

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        Yönetmen Metin Kuru, ödülünü alırken "Cennetin Çiçekleri'nin uluslararası yolculuğunun ilk durağını Antalya'da başlatmış olmaktan çok mutluyum. Cennetin Çiçekleri, Türk coğrafyasından yükselen bir adalet sorgulaması" diye konuştu.

        Film Forum kapsamında ilk kez verilen İklime Duyarlı Hikâye Ödülü ise "Sisler Krallığı" projesine verildi. Yönetmen Aslı Akdağ, projede tamamen eril bir dünyada neler yaşanabileceğini çocuklar üzerinden anlatmaya çalıştıklarını söylerken, yapım ekibinden Büşra Coşkun ise, "Böyle bir ödülü bu sebeple almış olmak çok kıymetli" diyerek teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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