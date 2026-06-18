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        Finike, festival ve Kabotaj Bayramı şenliklerine hazır

        Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Finike, festival ve Kabotaj Bayramı şenliklerine hazır

        Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

        Finike Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında kurulan festival çarşısı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Konserler, geleneksel yarışmalar, deniz etkinlikleri ve çeşitli sosyal aktivitelerle ilçede üç gün boyunca renkli görüntüler yaşanacak.

        Festival programı kapsamında 29 Haziran Pazartesi günü sanatçı Eypio, 30 Haziran Salı günü Manuş Baba ve 1 Temmuz Çarşamba günü Fatma Turgut Finikelilerle buluşacak. Konserler, Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ise 1 Temmuz'da Finike Limanı'nda yüzme yarışları, tekne yarışları ve yağlı direk yarışması düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike'nin bereketli topraklarının yanı sıra denizi, tarihi ve kültürel değerleriyle de önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

        Geyikçi, geleneksel hale gelen festival ve şenliklerle ilçenin kültürel değerlerini yaşatmayı, her yaştan vatandaşı bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Kabotaj Bayramı'nın Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık hakkını kazandığı ve karasularındaki egemenliğini ilan ettiği önemli bir gün olduğunu vurgulayan Geyikçi, "Bu bayram, yalnızca denizciliğimizin değil, aynı zamanda milli iradenin ve bağımsızlık ruhunun da simgesidir. Finike gibi denizle iç içe yaşayan bir ilçede bu bayramı kutlamak, geçmişten gelen denizcilik kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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