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        Finike Kaymakamı Çelik ilçedeki yatırımları inceledi

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçenin spor altyapısını güçlendirmek ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen rekreasyon alanındaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Finike Kaymakamı Çelik ilçedeki yatırımları inceledi

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçenin spor altyapısını güçlendirmek ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen rekreasyon alanındaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.


        Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan basketbol, voleybol ve tenis kortu rekreasyon alanında devam eden asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi aldı.


        Kaymakam Çelik, spor rekreasyon alanının Finike’ye kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Finike Karayolları Şefi Mustafa İmal ile çevre düzenlemesine katkı sunan Finike Belediyesine ve projede emeği bulunanlara teşekkür etti.


        İncelemeye, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Salih Dönmez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Ali Özbek, Finike Belediyesi Afet İşleri Müdürü Güngör Tuncer ve Karayolları 136. Şube Şefi Mustafa İmal da eşlik etti.

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