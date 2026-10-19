Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Antalya'nın Finike ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçede 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Finike Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Atakan, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Soylu, muhtarlık kurumunun kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasındaki önemine dikkati çekti. Muhtarların mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ederek vatandaşlarla kamu kurumları arasında iletişim sağladığını belirten Soylu, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

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Başkan Geyikçi de muhtarların yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında önemli bir bağ kurduğunu belirterek mahallelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılmasında muhtarların önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Finike'nin gelişmesi ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması için muhtarlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Geyikçi, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Program, katılımcıların sohbet etmesi ve günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından sona erdi.