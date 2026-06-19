Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Francesco Farioli'den Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na ziyaret

        Francesco Farioli'den Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na ziyaret

        Portekiz'in Porto takımını çalıştıran teknik direktör Francesco Farioli, Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek taziye ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Francesco Farioli'den Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na ziyaret

        Portekiz'in Porto takımını çalıştıran teknik direktör Francesco Farioli, Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek taziye ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Alanyaspor'da yardımcı antrenör ve teknik direktörlük görevi yapan Farioli, yakın zamanda kapalı bypass ameliyatı geçiren Çavuşoğlu'na acil şifalar dilerken,geçen ay kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatı nedeniyle de başsağlığı dileklerini iletti.

        Ziyarette konuşan İtalyan teknik adam Farioli, Hasan Çavuşoğlu'nu iyi görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Sizi çok iyi gördüm. Güçlü bir insansınız. Umarım en yakın zamanda gollerinizi sosyal medyada tekrar göreceğiz. Yıllar sonra buraya gelmek, yaptığımız işleri anmak ve sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Buralara sizin sayenizde geldik. O zamanlar bana inandınız ve o vizyonu bize kazandırdınız. Bugünlere geldiysek sayenizde oldu. Beş yıl sonra ilk kez tatile çıktım ve sizleri görmeye buraya geldim." ifadelerini kullandı.

        Çavuşoğlu ise Farioli'nin Avrupa'daki başarılarından gurur duyduklarını dile getirdi.

        Farioli'ye ziyareti ve vefası için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Seni özlemiştik. Porto'da şampiyon olmandan ötürü seninle gurur duyduk. Bizde çalıştıktan sonra büyük takımlara giden teknik direktörler arasında Alanyaspor'a veya şahsıma açık yüreklilikle teşekkür eden ilk hoca sen oldun. Nice, Ajax ve Porto'da görev yaparken her zaman bu başarıda payımız olduğunu belirttin. Bunun için ayrıca teşekkür ediyor, seni çok seviyoruz." diye konuştu.

        Farioli, ziyaretin anısına Porto'da forma giyen Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı Thiago Silva'nın imzaladığı 1000. maçına özel hazırlanan formasının üzerine "Hasan başkana, Alanyaspor'a, bu rüyayı mümkün kıldığınız için! Her zaman minnettarım!" yazarak Çavuşoğlu'na hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        'Arınmadan korkuyorlar'
        'Arınmadan korkuyorlar'
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Antalyaspor AŞ Başkanlığına Mustafa Ergün seçildi
        Antalyaspor AŞ Başkanlığına Mustafa Ergün seçildi
        Kepez Belediyesi dev ekranda milli maç yayınını iptal ettiğini duyurdu
        Kepez Belediyesi dev ekranda milli maç yayınını iptal ettiğini duyurdu
        Konyaaltı'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım desteği sağlanacak
        Konyaaltı'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım desteği sağlanacak
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Rüzgara göre yönümüz değişmez
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Rüzgara göre yönümüz değişmez
        Muzda sera ve pazar arasındaki makas 70-80 liralara yükseldi Alanya'da sera...
        Muzda sera ve pazar arasındaki makas 70-80 liralara yükseldi Alanya'da sera...