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        Gelenekten Geleceğe 'Susuz Yaz'

        TÜRK sinemasına ilk Altın Ayı ödülünü kazandıran 'Susuz Yaz', 63 yıl sonra Kanal D ekranlarında yeni bir yorumla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Gelenekten Geleceğe 'Susuz Yaz'

        TÜRK sinemasına ilk Altın Ayı ödülünü kazandıran 'Susuz Yaz', 63 yıl sonra Kanal D ekranlarında yeni bir yorumla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Antalya'da devam eden COP31 kapsamında düzenlenen söyleşide Susuz Yaz’ın dünden bugüne iki başrol oyuncusu bir araya geldi. Adana’da çekimleri devam eden Kanal D’nin Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisinin Bahar’ı Lizge Cömert, Necati Cumalı’nın eserini usta yönetmen Metin Erksan’ın çektiği kült filmin başrolünde oynayan Hülya Koçyiğit ile buluştu. Etkinlikte iki başrol oyuncusu 1963 yılında beyaz perdeye yansıtılan ‘Susuz Yaz’ filmini konuştu.

        Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından, Metin Erksan'ın yönettiği 1963 yapımı 'Susuz Yaz', Antalya'da COP31 İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen özel gösterimle yeniden sinemaseverlerle buluştu. Gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşiye katılan Hülya Koçyiğit, oyunculuğa başladığı yılları ve ilk filmi 'Susuz Yaz'ın hayatındaki yerini anlattı.

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        Henüz konservatuvar öğrencisiyken yönetmen Metin Erksan ile tanıştığını belirten Koçyiğit, “Ben oyuncu olmaya çok erken yaşta karar verdim. Konservatuvarda okurken kız kardeşim Metin Erksan ile film yapıyordu. Bir yaz tatilinde seti ziyarete gittim ve orada tanıştık. Yaşım çok küçüktü. Susuz Yaz'da Bahar gelini canlandırmama karar verildi. Ben kendimi hep tiyatro sahnesinde zannediyordum. Bu acemilik günlerimi atlatmam için köyde köylülerle yaşamamı istedi. Her gün sete gidiyordum ama çekimim olmuyordu. Köylü bir kız gibi hissetmemi beklediler" dedi.

        'SU BİR KİŞİNİN OLAMAZ'

        Filmin gerçek olaylardan esinlendiğini vurgulayan Koçyiğit, “Hikayemiz gerçek olaylara dayanıyor. İzmir Urla'daki Bademler Köyü'nde geçiyor. Gerçek karakterleri canlandırdık. Su bir kişinin olamaz, bunun hikayesiydi" diye konuştu.

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        'DÜNYAYI NE YAZIK Kİ ÇOK HOR KULLANDIK'

        Koçyiğit, iklim değişikliğiyle mücadelede herkese sorumluluk düştüğünü söyledi. Koçyiğit, “İyi ki böyle bir organizasyon yapıldı. Çünkü dünyayı ne yazık ki çok hor kullandık. Kaynaklarımız tükenmeye başladı. Ardı ardına felaketler yaşıyoruz. Korkunç şeyler oluyor. Bu, giderek dünyayı tükettiğimizi gösteriyor. Biz de, madem bu dünya hepimizin evi, bize de çok görev düşüyor. En azından bu açıdan çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

        'YENİ SUSUZ YAZ DİZİSİ BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI'

        Söyleşinin ardından DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Koçyiğit, 63 yıl sonra hikayenin Kanal D'de dizi olarak ekrana gelecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Günümüzde Kanal D'de yakında yayınlanmaya başlayacak Susuz Yaz dizisi beni çok heyecanlandırdı. Ben de baştan sona izleyeceğim. Merakla bekliyorum. Eminim o da aynı özeni, aynı ihtimamı gösterecektir. Çünkü bilinmeyen bir hikayeden söz etmiyoruz. Bilinen, ünlü bir hikayeden söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Filmin Türk sineması açısından taşıdığı öneme de değinen Hülya Koçyiğit, “Susuz Yaz, Metin Erksan'ın yönetmenliğinde Türk sinemasına uluslararası alanda ilk defa büyük bir ödül kazandırdı. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı ve sinemamızın gururu oldu. Benim de ilk filmim. Tekrar yepyeni bir neslin bu hikâyeyi izleyecek olması çok güzel bir şey. Dilerim hakkını verirler, dilerim başarılı olurlar" diye konuştu.

        EFSANE FİLMİN BAHAR'I İLE YENİ DİZİNİN BAHAR'I BULUŞTU

        Hülya Koçyiğit, söyleşinin ardından Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi 'Susuz Yaz'da Bahar karakterine hayat veren Lizge Cömert ile kuliste bir araya geldi. İki farklı kuşağın aynı hikayede buluştuğu görüşmede Koçyiğit, genç oyuncuya başarı dileklerini iletti. Yeni uyarlamanın izleyiciler tarafından merakla beklendiğini belirten Koçyiğit, “Filmi izleyen çok insan merak edecek ve izleyecek. Genç arkadaşlarımın görevi bize nazaran zor. Hep mukayese edilecekler. Başaracaklarına inanıyorum" dedi.

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        Usta oyuncuya duyduğu hayranlığı dile getiren Lizge Cömert ise “Ortak bir hikayeyi farklı şekilde yorumlayacağız. Çok heyecanlıyım, izledikten sonra düşüncenizi çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

        İki oyuncu, samimi sohbetin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

        'İLK İŞİMİZ GİBİ HEYECANLIYIZ'

        Buluşmanın ardından konuşan Lizge Cömert, Türk sinemasında iz bırakan bir eserin yeni uyarlamasında rol almanın heyecanını yaşadığını söyledi. Cömert, “Bizim hikayemiz aslında bir kitabın bir kısmının uyarlaması. Aynı Susuz Yaz filminde olduğu gibi. Ortak bir hikayenin farklı şekilde yorumlanması tabii ki şu anda herkesin merak ettiği bir şey. Çok heyecanlıyız. Gerçekten ilk işimiz gibi bir heyecanımız var. Çok şahane bir ekiple çalışıyoruz. Biz de sizler gibi merakla bekliyoruz" dedi.

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        Hülya Koçyiğit ile tanışmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Cömert, “Bu alanın içinde Susuz Yaz'ı görmek de çok güzel, çok özel. Mutluyum şu anda. Hülya Hanım'ı görmek çok güzeldi. Çok tatlı bir duyguydu. Tabii ki iki farklı versiyon izleyeceğiz aslında bir noktada. Güzel heyecanlar bunlar" diye konuştu.

        63 YILLIK HİKAYE KANAL D EKRANLARINDA

        Ay Yapım imzalı, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin çekimleri Adana'da sürüyor. Hikayesi 1970'li yılların Çarlak Köyü'nde geçen yapımda Osman karakterini Mert Ramazan Demir, Bahar'ı Lizge Cömert, Hasan'ı ise Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandırıyor.

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