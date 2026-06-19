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        Genç müzisyen Su Yavuz, Akra Caz Festivali'nde sahne aldı

        Piyanist ve vokalist Su Yavuz, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da 9'uncu Akra Caz Festivali kapsamında gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Genç müzisyen Su Yavuz, Akra Caz Festivali'nde sahne aldı

        Piyanist ve vokalist Su Yavuz, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da 9'uncu Akra Caz Festivali kapsamında gerçekleştirdi.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Akra Caz sahnesinde müzikseverlerle buluşan "Instrumental Performance Award" ödüllü genç sanatçı, SU Trio projesiyle performans sundu.

        Konserde yüksek tempolu caz eserlerinin yanı sıra kendi aranjmanlarını da seslendiren Yavuz, dijital platformlarda 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan çalışmalarından seçkilere de yer verdi.

        Programın sonunda iki konser piyanosuyla özel performans gerçekleştiren sanatçı, dinleyicilerden ilgi gördü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, Türkiye'de ilk konserini vermekten mutlu olduğunu, festival sahnesinde yer almanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

        Yavuz'a sahnede, eğitim aldığı Berklee College of Music'ten arkadaşları eşlik etti. Konserin özel bölümlerinde ise gitarda Cem Tuncer, saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Ozan Çelikel de Yavuz ile sahne aldı.

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