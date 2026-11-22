GÜNCELLEME 2 - Antalya'da öğretmenin öldürüldüğü olayda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme kavgası sırasında öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme kavgası sırasında öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öğretmen Yasin Demir'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.Ö. ve K.G. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde dün Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan Demir, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla evlerinde yakalanmıştı.
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