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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:18 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Dün, Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

        Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve beraberindeki ekip yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

        - "Yangın sahasının tamamen güvenli hale gelmesini bekliyoruz"

        Kaymakam Güneş, AA muhabirine, yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar ormanlık alanın, tarım arazilerinin ve bazı evlerin zarar gördüğünü söyledi.

        Yangın bölgesinde zaman zaman duman yükselen bölgelere ekiplerin anında müdahale ettiğini belirten Güneş, "Yangın açısından riskli bir dönemden geçiyoruz. Dün öğle saatlerinde Yazır Mahallemizde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan ekiplerimiz müdahale etti. Orman ekiplerimiz, belediyelerimiz, iş makineleri sahada. Gün boyunca ekiplerin soğutma çalışmaları devam edecek. Yangın sahasının tamamen güvenli hale gelmesini bekliyoruz, ekiplerimiz hasar tespit çalışmasına başladı." diye konuştu.

        ​​​​​​​Meteorolojik verilere göre üç gün daha bölgede yangın riskinin yüksek olduğuna işaret eden Güneş, bu nedenle vatandaşlardan olası bir yangına sebebiyet vermemek amacıyla ormanlık alanlara girmemelerini, dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

        Öte yandan kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

        Görüntülerde Kumluca-Kemer kara yolunun çevresinde yanan ormanlık alan ile Yazır Mahallesi'ndeki zarar gören evler yer aldı. Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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