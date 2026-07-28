Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME 2 - Kaş'taki orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de sürüyor

        GÜNCELLEME 2 - Kaş'taki orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de sürüyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 10:46 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Kaş'taki orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de sürüyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de devam ediyor.

        Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için akşam saatlerinde de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangına, yarın sabah havadan müdahalenin yeniden başlayacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Alanya'da uyuşturucu kullanan şüpheli tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu kullanan şüpheli tutuklandı
        Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Küçük çocuğun kediye y...
        Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Küçük çocuğun kediye y...
        Alanya'da uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Antalya Amerikan Hastanesi törenle açıldı
        Antalya Amerikan Hastanesi törenle açıldı
        Manavgat yangınının 5'inci yılında afetin izleri devletin çalışmalarıyla si...
        Manavgat yangınının 5'inci yılında afetin izleri devletin çalışmalarıyla si...
        Isparta'da kayaların tehdit ettiği mahallenin geleceği masaya yatırıldı
        Isparta'da kayaların tehdit ettiği mahallenin geleceği masaya yatırıldı