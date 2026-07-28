GÜNCELLEME 2 - Kaş'taki orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de devam ediyor.



Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yangını kontrol altına almak için akşam saatlerinde de karadan çalışmalarını sürdürüyor.



Yangına, yarın sabah havadan müdahalenin yeniden başlayacağı öğrenildi.

