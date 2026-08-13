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        GÜNCELLEME - Antalya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Antalya merkezli 3 ildeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 23:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Antalya merkezli 3 ildeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Antalya, Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Antalya'da 6, İstanbul'dan bir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya'da adliyeye sevk edilen 6 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İstanbul ve Bodrum'da gözaltına alınan 2 şüphelinin de yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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