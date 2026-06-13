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        GÜNCELLEME - Antalya'da çayda akıntıya kapılan kişi kayboldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Alara Çayı'na giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:06 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da çayda akıntıya kapılan kişi kayboldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Alara Çayı'na giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.

        Karakaya Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Ahmet Polat (25), serinlemek amacıyla Alara Çayı'na girdi.

        Bu sırada akıntıya kapılan Polat kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve İHH ekipleri yönlendirildi.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timinden 10, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığından ise 14 personel, nehirde çalışma yürütüyor.

        Polat'ın kaybolduğu noktadan itibaren 4 kilometrelik alanda su altı dalış, sondalama ve nehir kenarında arama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

        Ayrıca iş makinesiyle nehir yatağındaki taşlar da kaldırıldı.

        Gaziantep'ten Manavgat'a gelerek arama çalışmalarını takip eden baba Bekir Polat, AA muhabirine, suda boğulma vakalarına karşı ailelerin dikkatli olmasını istedi.

        Canının yandığını anlatan Polat, "Oğlum 6-7 senedir Antalya'da aşçı olarak çalışıyordu. Yüzmeyi de bilirdi, denize girip çıkardı. Bu sene onu evlendirmek istedim, 'Baba, bu sene de kalsın' demişti." dedi.

        Polat, olay yerinde yürütülen çalışmalardan ve kendilerine sağlanan destekten dolayı görevlilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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