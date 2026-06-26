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        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:48 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

        Ekiplerin, havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı, koordineli ve etkin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar orman ve ziraat alanı, yangında zarar gördü.

        Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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