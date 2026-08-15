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        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:48 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ile yangın işçisi sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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