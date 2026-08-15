GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 15.08.2026 - 11:48 Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ile yangın işçisi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
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