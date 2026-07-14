GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Demre ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Antalya'nın Demre ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Çevreli Mahallesi'nde yol kenarındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, yol kenarındaki kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 5 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.
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