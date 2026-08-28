GÜNCELLEME - Antalya'da meyve bahçesinden evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Doğuyaka Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda sera ve narenciye bahçesi zarar gördü.
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