GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Akçalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına, orman işçileri 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla karadan müdahale ederken, çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek verildi.



Yangın kontrol altına alındı.

