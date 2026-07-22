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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangına 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale etti.

        Yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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