GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale etti.
Yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.
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