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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 18:30 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

        Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

        Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.

        Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Öztürk, havadan müdahalenin sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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