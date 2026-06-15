GÜNCELLEME - Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Orta Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'ndeki dükkandan yaş pasta alıp ayrılan M.K.E, yolda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaçan silahlı saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.



Öte yandan, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, dükkandan yaş pasta aldıktan sonra kaldırımda yürümeye başlayan M.K.E'ye, arkasından koşarak gelen kişinin, tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra kaçması ve çevredekilerin yaralının yardımına koşması yer aldı.



