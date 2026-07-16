GÜNCELLEME - Antalya'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, kimlikleri belirlenen şüphelilerin çeşitli illerde sosyal medya üzerinden irtibata geçtikleri kişileri, IBAN ve kripto para hesaplarını kullanarak telefonla dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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