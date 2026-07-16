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        GÜNCELLEME - Antalya'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 16:05 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, kimlikleri belirlenen şüphelilerin çeşitli illerde sosyal medya üzerinden irtibata geçtikleri kişileri, IBAN ve kripto para hesaplarını kullanarak telefonla dolandırdıkları tespit edildi.

        Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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