GÜNCELLEME - Antalya'da uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi yaşamını yitirdi. Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan minivan, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, minivandaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin cenazeleri halat sistemi kurarak bulundukları yerden kara yoluna taşıdığı belirtildi. Kaza yeri, Anadolu Ajansı

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