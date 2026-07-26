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        GÜNCELLEME - Antalya'da uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 13:35 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi yaşamını yitirdi.

        Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan minivan, uçuruma yuvarlandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Uçuruma inen ekipler, minivandaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


        AFAD ve jandarma ekiplerinin cenazeleri halat sistemi kurarak bulundukları yerden kara yoluna taşıdığı belirtildi.

        Kaza yeri, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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