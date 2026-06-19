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        GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 20:27 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

        Hakkında işlem yapılan 6 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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