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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle zarar gören alanlar ve evler havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:36 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle zarar gören alanlar ve evler havadan görüntülendi.


        Dün, Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.


        Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.


        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, dün öğle saatlerinde başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan ara vermeden müdahale ettiğini söyledi.


        Yangın bölgesinde hanelerin zarar gördüğünü belirten Güneş, "Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü, yangın bölgesinde tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor." dedi.


        Kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.


        Görüntülerde Kumluca-Kemer kara yolunun çevresinde yanan ormanlık alan ile Yazır Mahallesi'ndeki zarar gören evler yer aldı.


        Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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