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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 23:54 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.


        Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.


        Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.


        Yangın nedeniyle 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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