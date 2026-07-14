GÜNCELLEME - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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