Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, esnaf ve sanatkarlara yıl sonuna kadar 25 milyar lira plasman desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Özdil, Belek'te bir otelde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların beklentilerini dinlemek, çözüm önerilerini paylaşmak ve geleceğe yönelik ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'ün yıl sonu için 10-15 milyar lira plasman desteği talebine ilişkin değerlendirmede bulunan Özdil, bu tutarı 20-25 milyar liraya çıkarabileceklerini ifade etti.

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Esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Özdil, "Yanınızda olacağız, esnafımızı hiçbir bankaya gitmek zorunda bırakmayacağız. VakıfBank'ın yanımızda olmasından, birlikte hizmet etmekten gurur duyarız. VakıfBank'ın esnafımıza vereceği destek, aynı zamanda Halkbank'a yapılan bir destektir. Onun için de kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan da esnafla bir araya geldiklerinde onların samimiyetini ve heyecanını gördüklerini söyledi.

Esnafın ana bankasının Halkbank olduğunu belirten Arslan, VakıfBank olarak yeni projelerle esnafa destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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Halkbank'ı yalnız bırakmadan esnafın finansmana erişimine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Esnaf odasına kayıtlı kaç işletmemize kredi verdik diye bilgi aldım. Bugüne kadar 100 bini aşkın esnafımıza VakıfBank 50 milyarı bulan kredi vermiş. Ama bu yeterli değil. Yine ortak yapacağımız çalışmalarla inşallah 2027 yılında 100 bini aşan esnafımıza en az 50 milyarlık VakıfBank kaynaklı kredi kullandırmanın da sözünü veriyoruz."