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        Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşandı

        Antalya'da etkili olan sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşandı

        Antalya'da etkili olan sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü.

        Sıcak hava ve yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle bunalanlar, Konyaaltı ile Lara sahillerinde denize girerek serinlemeyi tercih etti.

        Tatilcilerden bazıları şezlonglarda ve kumsalda güneşlenirken, Varyant bölgesindeki kayalıklardan denize atlayan gençler dikkati çekti.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde vakit geçirenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de sahil şeridindeki parklarda, palmiye ağaçlarının altında sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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