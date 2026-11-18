BAHAR YAKAR - Avrupa Sigorta Birliği (Insurance Europe) Bireysel ve Genel Sigortalar Başkanı Nicolas Jeanmart, sigorta şirketlerinin hasar oluştuğunda finansal güvence sağlamanın ötesinde rol üstlendiğini belirterek, "Risk verileri, modelleme ve hasar deneyimleri sayesinde hükümetlerin, işletmelerin ve bireylerin iklim kaynaklı riskleri daha iyi anlamalarına ve bu riskleri azaltmak için alınabilecek önlemleri belirlemelerine yardımcı olabiliyor." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 11-14 Kasım'da Sigorta Evi etkinliği gerçekleştirildi.

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Avrupa Sigorta Birliği Bireysel ve Genel Sigortalar Başkanı Nicolas Jeanmart, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, COP31'in emisyonları azaltma çalışmalarının sürdürülmesinin yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışmalarının hızlandırılması ve dayanıklılığın güçlendirilmesi açısından önemine dikkati çekerek konferansın bu alanlarda ilerleme kaydetmek için "mükemmel" bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda sigorta şirketlerini kilit aktörler olarak nitelendiren Jeanmart, "Sigortacılar, hasar meydana geldiğinde finansal güvence sağlamanın çok ötesinde bir rol üstleniyor. Risk verileri, modelleme ve hasar deneyimleri sayesinde hükümetlerin, işletmelerin ve bireylerin iklim kaynaklı riskleri daha iyi anlamalarına ve bu riskleri azaltmak için alınabilecek önlemleri belirlemelerine yardımcı olabiliyor. Risklerin sıklığı ve şiddetinin artmasıyla sigortanın önleme rolü de giderek önem kazanıyor. Sigorta şirketleri aynı zamanda uzun vadeli büyük yatırımcılar olarak daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin desteklenmesinde de önemli rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Sigorta koruma sağlar ancak fiziksel riski azaltamaz"

Jeanmart, iklim değişikliğinin risk görünümünü değiştirdiğini ifade ederek sigorta şirketlerinin riskleri değerlendirme, modelleme ve yönetme biçimlerini sürekli olarak koşullara uyarlamaları gerektiğini anlattı. Jeanmart, bu kapsamda geleceğe dönük verilerden ve modellerden daha fazla yararlanılarak tehlike (hazard), riske açıklık (exposure) ve kırılganlıktaki (vulnerability) değişimlerin de hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, artan iklim risklerine yalnızca sigorta ürünlerini değiştirmekle çözüm bulunamayacağına dikkati çeken Jeanmart, sigortanın hasar oluştuğunda finansal koruma sağladığını ancak fiziksel riskin kendisini azaltamadığını vurguladı.

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Jeanmart, bu nedenle önleme ve uyumun büyük önem taşıdığını kaydederek, "Sigortanın uzun vadede erişilebilir ve uygun fiyatlı kalmasını istiyorsak, daha dayanıklı altyapılar, uygun arazi kullanım planlaması, daha güçlü yapı standartları ve haneler ile işletmelerin mülklerini korumak için alabilecekleri pratik önlemler yoluyla altta yatan riskleri azaltmamız gerekiyor. Sigorta şirketleri ise risk konusundaki uzmanlıklarını ve hasar deneyimlerini paylaşabilir, pratik önleme tavsiyeleri sunabilir ve uygun durumlarda etkili risk azaltma önlemlerini underwriting (risk kabul) süreçlerinde dikkate alabilir." şeklinde konuştu.

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- "Dayanıklılık tüm kararların merkezinde yer almalı"

Jeanmart, sigorta koruma açığına da değinerek Avrupa'da bu açığın tek bir nedene bağlanamayacağını belirtti. Durumun ülkeler arasında önemli ölçüde farklılaştığını ifade eden Jeanmart, bunda doğal tehlikeler, ulusal sigorta piyasaları, kamu tazminat mekanizmaları, risk farkındalığı ve önleme yaklaşımlarındaki farklılıkların etkili olduğunu kaydetti.

Yaygın sorunlardan birinin risk farkındalığı olduğunu belirten Jeanmart, "Hane halkı ve işletmeler karşı karşıya oldukları riskleri olduğundan düşük değerlendirebiliyor veya bazı durumlarda büyük bir afetin ardından kamu otoritelerinden tazminat bekleyebiliyor." dedi.

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Jeanmart, dayanıklılık konusunun henüz yeterince dikkate alınmamasının da sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Örneğin, sel riski yüksek bölgelerde hala sık sık konut inşa ediliyor. Bu durum, söz konusu konutların sigortalanabilirliğini önemli ölçüde etkileyebiliyor. Dayanıklılığın tüm kararların merkezinde yer alması gerekiyor. Sigortanın uygun fiyatlı ve erişilebilir kalmasını sağlamanın en sürdürülebilir yolu, önleme ve uyum çalışmalarıyla beklenen hasarları azaltmak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda Türkiye açısından da değerlendirmelerde bulunan Jeanmart, sigorta korumasına ilişkin sorunların ve bunların nedenlerinin anlaşılması, uzun vadede sigortalanabilirliği korurken dayanıklılığı güçlendirecek çözümlerin geliştirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.