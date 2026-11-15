İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 yeşil dönüşümde ülkeler için kalkınma fırsatı sunuyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yeşil dönüşümün ülkeler için önemli bir kalkınma fırsatı sunduğunu belirterek, Türkiye'de 2022-2025 döneminde yaklaşık 9 milyar dolarlık 94 iklim dostu uluslararası doğrudan yatırım projesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dağlıoğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yatırımcıların yeşil dönüşümde önemli rol üstlendiğini söyledi.

COP31 kapsamında uluslararası yatırımcıları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Dağlıoğlu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ülkeler, şirketler ve kurumlar arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

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Uluslararası yatırımcıların iklim dostu projelerin yanı sıra bu yatırımların finansmanında da etkili olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak 2021'de yatırım projelerinin niteliğini ve sürdürülebilirliğe katkısını ölçmek amacıyla bir metodoloji geliştirdiklerini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansınca ödüle layık görülen metodolojinin diğer ülkelerin yatırım ajanslarına da örnek gösterildiğini anlatan Dağlıoğlu, şu bilgileri verdi:

"2022 yılından 2025 yılına kadar olan dönemde bu yeni metodolojimizle beraber Türkiye'de 94 iklim dostu uluslararası doğrudan yatırım projesi olduğunu gözlemledik. Bunlar toplamda 9 milyar dolara yaklaşıyor ve 20 binin üzerinde istihdam sağladı. Ülkeler için yeşil dönüşüm, iklim dostu yatırımlar büyük bir fırsat oluşturuyor. Doğru politikalar, kanunlar, düzenlemeler ve uygulamalarla önemli bir yeşil kalkınma potansiyeli görüyoruz. Biz bunu ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok alanda gördük."

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Türkiye'nin yenilenebilir enerjide elektrik üretiminin yanı sıra ekipman üretiminde de önemli bir konuma geldiğini belirten Dağlıoğlu, elektrikli mobilite ve döngüsel ekonomi alanındaki çalışmaların da ülkenin öne çıkan başarı örnekleri arasında bulunduğunu söyledi.

Yeşil dönüşüm projelerinin güçlü bir siyasi irade gerektirdiğini vurgulayan Dağlıoğlu, Türkiye'nin bu iradeyi üst düzeyde ortaya koyduğunu ifade etti.

Dağlıoğlu, 2026'da enerji başta olmak üzere imalat sanayisi ve hizmet sektöründe iklim dostu yatırımların sürdüğünü, bu yatırımların gelecek yıllarda artmasını beklediklerini dile getirdi.

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- COP31, yeşil dönüşümde köprü niteliği taşıyor

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu da COP31'in Türkiye'ye uluslararası yatırım çekilmesi ve yeşil dönüşümün hızlandırılması açısından önemli bir platform olduğunu söyledi.

Konferansın farklı ülkelerden kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladığını belirten Orhonoğlu, "Yeşil dönüşüm anlamında COP31 çok net bir köprü niteliği taşıyor. Hem geçişi sağlayan hem de geçişi hızlandıran bir köprü. O yüzden buradaki öğretileri çok iyi kullanacağız." diye konuştu.

YASED'in Türkiye'de faaliyet gösteren 280 küresel şirketi bünyesinde barındırdığını dile getiren Orhonoğlu, dernek üyelerinin sürdürülebilirlik alanındaki deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini rapor haline getirerek Türkiye ve dünyayla paylaşacaklarını bildirdi.

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Küresel şirketlerin sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Orhonoğlu, bu sürecin hızlandırılmasının hem Türkiye'ye hem de dünyaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Orhonoğlu, sürdürülebilirlik konusunda rekabetten çok işbirliğinin önem taşıdığını ifade ederek, bu tür uluslararası platformların ortak hareket etme ve deneyim paylaşımını güçlendirdiğini kaydetti.