Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 Zirvesi'nde Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı 102 bini aştı

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 Zirvesi'nde Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı 102 bini aştı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer aldığı Mavi Bölge'ye ilk 7 günde 102 bin 610 kişi kayıt oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:26 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 Zirvesi'nde Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı 102 bini aştı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer aldığı Mavi Bölge'ye ilk 7 günde 102 bin 610 kişi kayıt oldu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen COP31 Yeşil Bölge programı, müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge arasında kurulan "aynalama" yöntemiyle hazırlandı.

        Söz konusu modelle, kurumlar tarafından Mavi Bölge'de müzakereler çerçevesinde ele alınan konular, aynı gün Yeşil Bölge'de eylem boyutuyla ve daha geniş kitlelere Türkiye'nin hayata geçirdiği simge projelerle anlatılıyor. Bu yaklaşım, eylem odaklı COP31'de iki bölge arasında bütüncül bir yapı kuruyor.

        REKLAM

        Bu kapsamda, COP31 Zirvesi'nin ilk 7 gününde devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer aldığı Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırdı.

        Dubai'nin ev sahipliğinde 2023'te düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek katılım olan COP28'deki 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 7'nci gün itibarıyla yaklaştı.

        Mavi Bölge içerisinde farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu, gölet boyunca uzanan güzergahıyla ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getiriyor. Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunuyor.

        REKLAM

        Barış Yolu, ayrıca farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıların aynı güzergahta bir araya gelip "aynı gök kubbe altında buluşma" fikri üzerinden Kubbe Restoran'a ulaşıyor.

        - Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti

        Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren kapsayıcı bir ekosistem olarak tasarlanan Yeşil Bölge'de özel sektörün yanı sıra "ortaklıklar" kategorisindeki sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlara da geniş yer verildi.

        Bu yapıyla Yeşil Bölge, bir fuar alanının ötesine geçerek iklim eyleminin farklı paydaşlarca konuşulduğu bir buluşma noktası haline geldi.

        REKLAM

        Yeşil Bölge genelinde 1500'ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor. Bunların 400'den fazlası Bilim ve Teknoloji, İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Yeşil Sanayileşme ve Sıfır Atık başlıklı 6 tematik "hub"da yer alıyor. "Hub"lardaki 9 sahnede paneller her gün saat 10.00'da başlıyor ve 17.30'a kadar sürüyor.

        Alanda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İş Dünyası Pavilyonu, Antalya Valiliğinin Antalya Pavilyonu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteleri bir araya getirdiği pavilyon ve kurumların kendi pavilyonlarında düzenlediği çok sayıda panel bulunuyor.

        Tematik "hub"lardaki tüm paneller COP31'in YouTube kanalından da canlı yayımlanıyor.

        REKLAM

        Her günün sonunda ısı haritaları, infografikler ve editoryal raporlarla veriler ve bilgi notları üretiliyor. Bu çalışmalar "COP31 Etki Atlası" adı altında bir araya getiriliyor. Elde edilen analizlerin, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin politika yapım süreçlerine ve kurumların iklim stratejilerine yol göstermesi hedefleniyor.

        Bu kapsamda, şu ana kadar Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti.

        - COPArt Talk sahnesi kültür ve sanatı iklim gündemine taşıyor

        Öte yandan COP31'in kültür sanat programı COPArt kapsamında kurulan COPArt Talks sahnesinde iklim ile kültür sanat ilişkisi üzerine söyleşiler ve paneller düzenleniyor.

        REKLAM

        Sahne ilk hafta uluslararası ve Türk sanatçıları, ekoloji ve iklim alanında faaliyet gösteren kuruluşları ve müze temsilcilerini ağırladı. Yaratıcı endüstriler de hafta boyunca bu sahnede ele alındı.

        Kültür ve sanatın yaygınlaştırıcı etkisiyle, iklim eylemi başlıklarının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

        Gelecek 4 gün hesaba katıldığında hem Mavi Bölge katılımcı sayısı hem de Yeşil Bölge ziyaretçi sayısında rekor bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!

        Benzer Haberler

        Antalya Edebiyat Günleri'nde ödüller sahiplerini buldu
        Antalya Edebiyat Günleri'nde ödüller sahiplerini buldu
        Alanya Belediyespor'un genç liberosu milli takım kampında
        Alanya Belediyespor'un genç liberosu milli takım kampında
        Büyükşehir Belediyesi'nden çevre için 'Antalya Bisiklet Turu' Çevre bilinci...
        Büyükşehir Belediyesi'nden çevre için 'Antalya Bisiklet Turu' Çevre bilinci...
        ASELSAN'a Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi
        ASELSAN'a Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de madencilikte yapay zeka destekli yeş...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de madencilikte yapay zeka destekli yeş...
        Kıbrıs gazilerinden Kırgızistanlı Gulzade'ye, 7'den 70'e binlerce kişi COP3...
        Kıbrıs gazilerinden Kırgızistanlı Gulzade'ye, 7'den 70'e binlerce kişi COP3...