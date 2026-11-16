İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 Zirvesi'nde Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı 102 bini aştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer aldığı Mavi Bölge'ye ilk 7 günde 102 bin 610 kişi kayıt oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen COP31 Yeşil Bölge programı, müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge arasında kurulan "aynalama" yöntemiyle hazırlandı.

Söz konusu modelle, kurumlar tarafından Mavi Bölge'de müzakereler çerçevesinde ele alınan konular, aynı gün Yeşil Bölge'de eylem boyutuyla ve daha geniş kitlelere Türkiye'nin hayata geçirdiği simge projelerle anlatılıyor. Bu yaklaşım, eylem odaklı COP31'de iki bölge arasında bütüncül bir yapı kuruyor.

REKLAM

Bu kapsamda, COP31 Zirvesi'nin ilk 7 gününde devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer aldığı Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırdı.

Dubai'nin ev sahipliğinde 2023'te düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek katılım olan COP28'deki 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 7'nci gün itibarıyla yaklaştı.

Mavi Bölge içerisinde farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu, gölet boyunca uzanan güzergahıyla ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getiriyor. Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunuyor.

REKLAM

Barış Yolu, ayrıca farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıların aynı güzergahta bir araya gelip "aynı gök kubbe altında buluşma" fikri üzerinden Kubbe Restoran'a ulaşıyor.

- Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti

Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren kapsayıcı bir ekosistem olarak tasarlanan Yeşil Bölge'de özel sektörün yanı sıra "ortaklıklar" kategorisindeki sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlara da geniş yer verildi.

Bu yapıyla Yeşil Bölge, bir fuar alanının ötesine geçerek iklim eyleminin farklı paydaşlarca konuşulduğu bir buluşma noktası haline geldi.

REKLAM

Yeşil Bölge genelinde 1500'ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor. Bunların 400'den fazlası Bilim ve Teknoloji, İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Yeşil Sanayileşme ve Sıfır Atık başlıklı 6 tematik "hub"da yer alıyor. "Hub"lardaki 9 sahnede paneller her gün saat 10.00'da başlıyor ve 17.30'a kadar sürüyor.

Alanda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İş Dünyası Pavilyonu, Antalya Valiliğinin Antalya Pavilyonu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteleri bir araya getirdiği pavilyon ve kurumların kendi pavilyonlarında düzenlediği çok sayıda panel bulunuyor.

Tematik "hub"lardaki tüm paneller COP31'in YouTube kanalından da canlı yayımlanıyor.

REKLAM

Her günün sonunda ısı haritaları, infografikler ve editoryal raporlarla veriler ve bilgi notları üretiliyor. Bu çalışmalar "COP31 Etki Atlası" adı altında bir araya getiriliyor. Elde edilen analizlerin, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin politika yapım süreçlerine ve kurumların iklim stratejilerine yol göstermesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, şu ana kadar Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti.

- COPArt Talk sahnesi kültür ve sanatı iklim gündemine taşıyor

Öte yandan COP31'in kültür sanat programı COPArt kapsamında kurulan COPArt Talks sahnesinde iklim ile kültür sanat ilişkisi üzerine söyleşiler ve paneller düzenleniyor.

REKLAM

Sahne ilk hafta uluslararası ve Türk sanatçıları, ekoloji ve iklim alanında faaliyet gösteren kuruluşları ve müze temsilcilerini ağırladı. Yaratıcı endüstriler de hafta boyunca bu sahnede ele alındı.

Kültür ve sanatın yaygınlaştırıcı etkisiyle, iklim eylemi başlıklarının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

Gelecek 4 gün hesaba katıldığında hem Mavi Bölge katılımcı sayısı hem de Yeşil Bölge ziyaretçi sayısında rekor bekleniyor.