SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Anadolu'nun 81 ilinden kadınların el emeği ürünleri sıfır atık anlayışıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

COP31, iklim değişikliğiyle mücadelede kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri bir araya getiriyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen etkinliklerde, kadınların üretim kültürü, bilgi birikimi ve sürdürülebilir yaşama katkısı öne çıkıyor.

Bu kapsamda Yeşil Bölge Sıfır Atık Hub'ı içerisinde ve Mavi Bölge'de oluşturulan stantlarda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadınların geleneksel üretim kültürünü yansıtan el emeği ürünleri tanıtılıyor.

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"Hiçbir şeyin atık olmadığı ve tekrar dönüştürülebileceği" fikrini yansıtan el yapımı objelerin yer aldığı stantta, kadınların geri dönüştürülebilir ve doğal malzemeler kullanarak ürettiği el sanatları sergileniyor.

Stantta ayrıca, katılımcıların atık malzemeleri kendi elleriyle yeni birer tasarıma ve eşyaya dönüştürdüğü interaktif atölye çalışmaları da düzenleniyor.

"Köklerden Geleceğe Dönüşüm Mümkün" temasıyla hazırlanan etkinliklerde, kadınların üretim deneyiminin çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla buluşturulması hedeflendi.

- "Kadınların üretim gücünü ve birikimini göstermek istedik"

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Emel Gözükara Durmaz, AA muhabirine, Anadolu'nun farklı yörelerinden kadınların bilgi birikimini ve üretim kültürünü COP31 aracılığıyla uluslararası ziyaretçilerle buluşturduklarını söyledi.

Bursa Milletvekili Durmaz, kadın emeğinin geçmişten gelen değerlerin geleceğe aktarılmasında önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Sıfır atık anlayışıyla 81 ilden gelen kadınların el emeklerini sergilediklerini belirten Durmaz, oluşturulan stantlarda iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların rolünün de farklı başlıklarla ele alındığını kaydetti.

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Durmaz, tematik günler kapsamında sağlık, güvenlik, dirençli şehirler, ulaşım, enerji, sıfır atık, sanayi, yeşil dönüşüm ve finans konularında etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Program kapsamında 22 panel, 5 söyleşi ve 81 ilden kadınların katılımıyla 30'a yakın atölye çalışması gerçekleştirdiklerini aktaran Durmaz, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Kadınlar başta olmak üzere, gençlerden çocuklara, kamu kurumlarının temsilcilerinden yabancı delegasyona kadar farklı kesimlerin etkinliklere ilgi gösterdiğini dile getiren Durmaz, COP31'de sıfır atık yaklaşımının önemli gündem başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

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Durmaz, bu anlayışın yerelden küresele taşınmasında Emine Erdoğan'ın öncü rol üstlendiğini hatırlattı.

Kadınların çevre ve iklim politikalarında daha fazla söz sahibi olmasının önemine işaret eden Durmaz, "Bizler burada ülkemizdeki kadınların gücünü ve birikimini göstermek istedik." ifadesini kullandı.