BAŞAK ERKALAN KÖPRÜBAŞILI - Global Renewables Alliance Üst Yöneticisi Bruce Douglas, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin fosil yakıtlara bağımlılığın yarattığı kırılganlığı bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyonun ülkelerin enerji güvenliğini güçlendirmede önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Douglas, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya nüfusunun yüzde 75'inin net fosil yakıt ithalatçısı olan ülkelerde yaşadığını aktaran Douglas, "Bu ülkeler artık ilave bir fayda elde etmeden, fosil yakıtlar için günde 1,8 milyar dolar ek maliyetle karşı karşıya kalıyor. Yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon bu sorunun çözümü. Bu ikisi, tüketicilere uygun fiyatlı, güvenilir ve temiz enerji sunuyor, tüketicileri fosil yakıt fiyatlarındaki yüksek seviyelere ve dalgalanmalara karşı koruyor. Şimdi ihtiyacımız olan, tüketiciler açısından enerji dönüşümünü hızlandırmak için bu iki teknolojinin eş zamanlı olarak yaygınlaştırılması. Bunun sonucunda daha düşük faturalar, daha az emisyon ve daha yüksek enerji güvenliği elde edilecek." diye konuştu.

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Douglas, özel sektörün, COP31 Başkanlığı kapsamında belirlenen elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefini imzalayarak taahhüt etmesini görmek istediklerini vurguladı.

Bu doğrultuda vergilendirme, esnekliği destekleyici politikalar ve elektrifikasyonun gelişmesini sağlayacak finansman modelleri gibi ulusal düzeyde hayata geçirilecek eylem, politika ve planlara ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Douglas, elektrifikasyonun enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, bu dönüşüm için gerekli teknolojilerin mevcut olduğunun altını çizdi.

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- Yatırımcıya güven sağlayacak düzenlemeler gerekli

Douglas, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla devreye alınmasının önündeki en büyük engellerden birinin, bol miktarda üretilebilen ucuz ve temiz elektriği son kullanıcıya ulaştıracak şebekeler ve enerji depolama sistemleri olduğunu belirtti.

Şebekelerin daha verimli kullanılması ve yeni şebekelerin inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Douglas, şunları kaydetti:

"Şebekeler konusunda yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan ilki mevcut şebekeleri optimize etmek. Mevcut şebeke altyapısı tam kapasiteyle kullanılmıyor. Dolayısıyla bu şebekelerden daha iyi yararlanmamızı sağlayacak teknolojilere sahibiz. İnşa etmediğiniz bir şebeke, en ucuz ve en hızlı şebekedir. İkinci olarak yeni şebekeler inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için yeni şebekelerin kurulmasına imkan tanıyacak izin ve finansman modellerine ihtiyaç var."

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İzin süreçlerinin şebekelerin yanı sıra yenilenebilir enerji projeleri için de sorun oluşturduğunu aktaran Douglas, santral ve şebeke bağlantı izin süreçlerinin inşa sürecinden daha uzun sürdüğünü ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Douglas, bağlantı için bekleyen önemli miktarda kapasite bulunduğuna dikkati çekerek, "Yenilenebilir enerji ve enerji depolama projelerinden oluşan 3 bin gigavatın üzerinde kapasitenin şebekeye bağlanmayı beklediğini görüyoruz. Buradaki sorunlardan biri idari engeller. Bağlantı başvurularındaki bekleme kuyruklarının daha verimli hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için mevcut ilk gelen ilk hizmet alır yaklaşımından, projelerin hazır olma durumunu esas alan bir sisteme geçilmeli. Böylece inşa edilmeye hazır projelerin önünü açabiliriz." dedi.

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Özel sektörün yatırımcı güvenine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Douglas, öngörülebilir ve uzun vadeli politika çerçeveleriyle güven ortamı sağlanması halinde projelere milyarlarca dolarlık yatırım yapılabileceğini söyledi.

Douglas, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından 25 hükümetin tüketicilerini fosil yakıt ithalatından kaynaklanan risklere karşı korumak ve elektrifikasyonu hızlandırmak amacıyla politikalar açıkladığını vurgulayarak, "Daha fazla ülkenin bu yönde adımlar atmasını, daha fazla politika geliştirilmesini istiyoruz. Teknoloji mevcut ve fosil yakıtlardan çok daha uygun maliyetli. Şimdi ihtiyacımız olan, yatırım yapabilmemiz için gerekli güveni sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve depolama alanlarında ivme kazandığını belirten Douglas, "Türkiye'nin bu alanlarda liderliğini daha da ileriye taşıyarak yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarını artırması için büyük bir fırsat bulunuyor. Buna ek olarak, yenilenebilir enerjinin yüksek oranda devreye girmesiyle birlikte Türkiye, bunu nihai tüketim sektörlerinin elektrifikasyonuyla birleştirebilir. Bu gerçekten güçlü bir kombinasyon." diye konuştu.

Douglas, Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığı kapsamında elektrifikasyonun gündeme taşınmasının önemini vurgulayarak, bunun on yılın en büyük ekonomik fırsatlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.