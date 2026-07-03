Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri K9 köpeği Zeyna boğulma vakalarında cankurtaranlara destek oluyor

        K9 köpeği Zeyna boğulma vakalarında cankurtaranlara destek oluyor

        CAN YÜCEL - Antalya'da Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) tarafından boğulma vakalarına müdahale için özel eğitim verilen K9 köpeği Zeyna, arama kurtarma ekipleri ile birlikte görev alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        K9 köpeği Zeyna boğulma vakalarında cankurtaranlara destek oluyor

        CAN YÜCEL - Antalya'da Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) tarafından boğulma vakalarına müdahale için özel eğitim verilen K9 köpeği Zeyna, arama kurtarma ekipleri ile birlikte görev alıyor.

        Su yüzeyinde görev yapması için eğitilen Zeyna, özel can yeleği ve kurtarma ekipmanlarıyla boğulma vakalarına müdahale ederek kazazedelerin kıyıya, bota ya da güvenli bölgeye ulaştırılmasına katkı sağlıyor.

        Talep edilen operasyona Zeyna ile katılan kurtarma ekibi, bu uygulamayla müdahale süresini kısaltmayı ve kurtarma operasyonlarının etkinliğini artırmayı hedefliyor.

        SKUT K9 Sorumlusu Sinan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, K9 köpeklerinin enkaz, doğa ve su olmak üzere farklı branşlarda görev aldığını söyledi.

        Su için eğitilen köpeklerin arama çalışmasında değil doğrudan kurtarma görevlerinde kullanıldığını belirten Toprak, enkaz köpeklerinin canlı kazazedeyi tespit ederek havlama yoluyla ekiplere yön gösterdiğini, doğada arama yapan köpeklerin ise kayıp kişilerin izini sürerek arama çalışmalarına katkı verdiğini ifade etti.

        Toprak, köpeklerin kıyıdan, bottan veya kurtarma aracından suya girerek boğulma tehlikesi geçiren kişilere ulaştığını belirterek, "Suda görev yapan köpeklerimiz kazazedeyi bir cankurtaran eşliğinde kıyıya, bota ya da güvenli bölgeye çekerek sağlık ekiplerine teslim ediyor." dedi.

        Su kurtarma köpeklerinin kullandığı özel can yeleklerinin yüzme performansını artırdığını dile getiren Toprak, Zeyna'nın üzerindeki ekipmanda kazazedelerin tutunabileceği özel aparatların da bulunduğunu söyledi.

        Bilinci açık kişilerin bu aparatlardan destek alarak güvenli bölgeye çekilebildiğini aktaran Toprak, bilinci kapalı kazazedeler için ise farklı kurtarma tekniklerinin uygulandığını ifade etti.

        Toprak, "Suda baygın bir kazazede olabilir. Böyle durumlarda köpek, kazazedenin etrafında dolaşarak ekipmanındaki ipe ulaşmasını sağlar ya da cankurtaranla birlikte çalışıyorsa hem kazazedeyi hem de cankurtaranı kıyıya çekebilir." diye konuştu.

        - İlk su deneyimi başarıyı belirliyor

        Su kurtarma köpeklerinin eğitiminde ilk su deneyiminin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Toprak, sağlık kontrolleri tamamlanan iş köpeklerinin yeteneklerine göre branşlara ayrıldığını söyledi.

        Köpeklerin suya korkmadan girmesinin eğitim sürecinin temelini oluşturduğunu belirten Toprak, "İlk su deneyimi olumlu geçen köpekler görev sırasında daha istekli ve daha hızlı hareket ediyor. Zorlayıcı ilk deneyimler ise ilerleyen süreçte performansı olumsuz etkileyebiliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Oyun motivasyonuyla can kurtarıyor"

        SKUT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bilyaz da kurtarma köpeklerinin sahip oldukları koku alma yeteneği ve hareket kabiliyeti sayesinde birçok operasyonda önemli avantaj sağladığını söyledi.

        Teknolojik ekipmanların gelişmesine rağmen K9 köpeklerinin sahada etkin şekilde kullanılmaya devam ettiğini dile getiren Bilyaz, su kurtarma köpeklerinin eğitimlerini tamamen oyun ve ödül sistemi üzerine kurduklarını anlattı.

        Köpeklerin kurtarma görevini bir oyun motivasyonuyla yerine getirdiğini belirten Bilyaz, "Suda kurtarma köpekleri kurtardığı kişiyle oynayacağını düşündüğü için çok hızlı şekilde müdahale ediyor. Bu da olaylara daha kısa sürede ulaşılmasını sağlıyor." dedi.

        Avrupa'nın birçok ülkesinde cankurtaran kulelerinde kurtarma köpeklerinin aktif görev yaptığını hatırlatan Bilyaz, Türkiye'de de bu uygulamanın yaygınlaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Bilyaz, "Amacımız, Antalya başta olmak üzere Türkiye'de suda arama kurtarma faaliyetlerinin yalnızca cankurtaranlarla değil, eğitimli kurtarma köpekleriyle birlikte yürütülmesi yönünde farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Trabzonspor'dan Prestianni hamlesi!
        Trabzonspor'dan Prestianni hamlesi!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Antalya'da deniz dibinde çok sayıda ölü vatoz görüntülendi Prof. Dr. Mehmet...
        Antalya'da deniz dibinde çok sayıda ölü vatoz görüntülendi Prof. Dr. Mehmet...
        Serik'te park halindeki motosiklette çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı
        Serik'te park halindeki motosiklette çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı
        Kemer'de haziran ayında 189 sokak hayvanı kısırlaştırıldı
        Kemer'de haziran ayında 189 sokak hayvanı kısırlaştırıldı
        Aksu'da Cihadiye Mahallesi'ne 9 hekim kapasiteli aile sağlığı merkezi yapıl...
        Aksu'da Cihadiye Mahallesi'ne 9 hekim kapasiteli aile sağlığı merkezi yapıl...
        Park ettiği motosiklet alev topuna döndü, diğer araçlara sıçramaması için h...
        Park ettiği motosiklet alev topuna döndü, diğer araçlara sıçramaması için h...
        Otele ait depoda 13 bin litre kaçak ve sahte şampanya ele geçirildi
        Otele ait depoda 13 bin litre kaçak ve sahte şampanya ele geçirildi