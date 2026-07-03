K9 köpeği Zeyna boğulma vakalarında cankurtaranlara destek oluyor

CAN YÜCEL - Antalya'da Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) tarafından boğulma vakalarına müdahale için özel eğitim verilen K9 köpeği Zeyna, arama kurtarma ekipleri ile birlikte görev alıyor.



Su yüzeyinde görev yapması için eğitilen Zeyna, özel can yeleği ve kurtarma ekipmanlarıyla boğulma vakalarına müdahale ederek kazazedelerin kıyıya, bota ya da güvenli bölgeye ulaştırılmasına katkı sağlıyor.



Talep edilen operasyona Zeyna ile katılan kurtarma ekibi, bu uygulamayla müdahale süresini kısaltmayı ve kurtarma operasyonlarının etkinliğini artırmayı hedefliyor.



SKUT K9 Sorumlusu Sinan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, K9 köpeklerinin enkaz, doğa ve su olmak üzere farklı branşlarda görev aldığını söyledi.



Su için eğitilen köpeklerin arama çalışmasında değil doğrudan kurtarma görevlerinde kullanıldığını belirten Toprak, enkaz köpeklerinin canlı kazazedeyi tespit ederek havlama yoluyla ekiplere yön gösterdiğini, doğada arama yapan köpeklerin ise kayıp kişilerin izini sürerek arama çalışmalarına katkı verdiğini ifade etti.



Toprak, köpeklerin kıyıdan, bottan veya kurtarma aracından suya girerek boğulma tehlikesi geçiren kişilere ulaştığını belirterek, "Suda görev yapan köpeklerimiz kazazedeyi bir cankurtaran eşliğinde kıyıya, bota ya da güvenli bölgeye çekerek sağlık ekiplerine teslim ediyor." dedi.



Su kurtarma köpeklerinin kullandığı özel can yeleklerinin yüzme performansını artırdığını dile getiren Toprak, Zeyna'nın üzerindeki ekipmanda kazazedelerin tutunabileceği özel aparatların da bulunduğunu söyledi.



Bilinci açık kişilerin bu aparatlardan destek alarak güvenli bölgeye çekilebildiğini aktaran Toprak, bilinci kapalı kazazedeler için ise farklı kurtarma tekniklerinin uygulandığını ifade etti.



Toprak, "Suda baygın bir kazazede olabilir. Böyle durumlarda köpek, kazazedenin etrafında dolaşarak ekipmanındaki ipe ulaşmasını sağlar ya da cankurtaranla birlikte çalışıyorsa hem kazazedeyi hem de cankurtaranı kıyıya çekebilir." diye konuştu.



- İlk su deneyimi başarıyı belirliyor



Su kurtarma köpeklerinin eğitiminde ilk su deneyiminin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Toprak, sağlık kontrolleri tamamlanan iş köpeklerinin yeteneklerine göre branşlara ayrıldığını söyledi.



Köpeklerin suya korkmadan girmesinin eğitim sürecinin temelini oluşturduğunu belirten Toprak, "İlk su deneyimi olumlu geçen köpekler görev sırasında daha istekli ve daha hızlı hareket ediyor. Zorlayıcı ilk deneyimler ise ilerleyen süreçte performansı olumsuz etkileyebiliyor." ifadelerini kullandı.



- "Oyun motivasyonuyla can kurtarıyor"



SKUT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bilyaz da kurtarma köpeklerinin sahip oldukları koku alma yeteneği ve hareket kabiliyeti sayesinde birçok operasyonda önemli avantaj sağladığını söyledi.



Teknolojik ekipmanların gelişmesine rağmen K9 köpeklerinin sahada etkin şekilde kullanılmaya devam ettiğini dile getiren Bilyaz, su kurtarma köpeklerinin eğitimlerini tamamen oyun ve ödül sistemi üzerine kurduklarını anlattı.



Köpeklerin kurtarma görevini bir oyun motivasyonuyla yerine getirdiğini belirten Bilyaz, "Suda kurtarma köpekleri kurtardığı kişiyle oynayacağını düşündüğü için çok hızlı şekilde müdahale ediyor. Bu da olaylara daha kısa sürede ulaşılmasını sağlıyor." dedi.



Avrupa'nın birçok ülkesinde cankurtaran kulelerinde kurtarma köpeklerinin aktif görev yaptığını hatırlatan Bilyaz, Türkiye'de de bu uygulamanın yaygınlaşmasını hedeflediklerini kaydetti.



Bilyaz, "Amacımız, Antalya başta olmak üzere Türkiye'de suda arama kurtarma faaliyetlerinin yalnızca cankurtaranlarla değil, eğitimli kurtarma köpekleriyle birlikte yürütülmesi yönünde farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

