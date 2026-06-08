Kadın girişimciler Antalya'da bir araya gelecek

Zirvedeki Ankalar (Global Phoenix Women in Business Summit) Zirvesi, 19 ülkeden bine yakın kadın girişimciyi Antalya'da bir araya getirecek.



İş dünyasında faaliyet gösteren kadın girişimciler ile uluslararası ticaret sektörlerini buluşturmayı hedefleyen zirvenin tanıtım programı ATSO Antalya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.



Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, bir toplumun başarısının kadınlara verdiği değerle doğru orantılı olduğunu ifade etti.



Kadın girişimciliğinin bir toplumda nasıl fark yarattığını göstermek ve çeşitli zorlukları aşarak iş hayatında başarıya ulaşmış kadın girişimcileri gençlerle buluşturma fikrinin başlı başına çok özel olduğunu belirten Şahin, "Bir toplum kadına değer vermiyorsa, o toplumun milletler ailesi içerisinde başarıya ulaşması beklenemez. Ancak kadınına değer veren toplumlar belirli bir seviyeye ulaşabilir. Türkiye, bu konuda kökleri çok güçlü olan kadının önce aileyi, ardından toplumu ve devleti inşa ettiği büyük bir devlettir." diye konuştu.



Tanıtım programına, Antalya Valisi Şahin'in eşi Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Ayhan Azgan, Zirvedeki Ankalar Stratejik İlişkiler Koordinatörü Cevat Alp, Zirvedeki Ankalar Programı Organizatörleri Yasemin Arslan, Tuğba Avcı ve Aysel Dal Cengiz katıldı.



- Zirvenin yeni iş birliklerinin kurulmasına önemli katkılar sunması hedefleniyor



Antalya Valiliği himayelerinde 15-18 Haziran'da gerçekleştirilecek zirvenin, kadın girişimcilerin uluslararası iş ağlarını güçlendirmesine ve yeni iş birliklerinin kurulmasına önemli katkılar sunması hedefleniyor.



Ayrıca dört ana sektörde düzenlenecek "Sektör Sahnesi (Pitch Stage)" oturumlarında, sektör liderleri ve uzmanlar güncel gelişmeleri, yatırım fırsatlarını, yeni ticaret rotalarını ve sektörel trendleri ele alacak.



Kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, uluslararası ticaret ağlarının geliştirilmesi ve sektörler arası iş birliklerinin artırılması amacıyla düzenlenecek zirvede, çeşitli oturumlar, iş görüşmeleri ve networking etkinlikleri de gerçekleştirilecek.







