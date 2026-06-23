Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kanseri yenen kızının desteğiyle bölüm ikincisi oldu

        Kanseri yenen kızının desteğiyle bölüm ikincisi oldu

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 50 yaşındaki Selda Özlem, kanseri yenen kızının desteğiyle okuduğu bölümü ikinci sırada tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Kanseri yenen kızının desteğiyle bölüm ikincisi oldu

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 50 yaşındaki Selda Özlem, kanseri yenen kızının desteğiyle okuduğu bölümü ikinci sırada tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.


        İki yıl önce girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nü kazanan Selda Özlem, üniversite kaydını yaptırmasının ardından kızı İlayda Özlem'in Hodgkin Lenfoma (Lenf Kanseri) teşhisi almasıyla zorlu bir sürece girdi.

        Kızının tedavi sürecine eşlik eden ve yaşadığı zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmayı düşünen Özlem, kızı İlayda'nın, "Anne eğer sen düşersen ben de kanseri yenemem. Bana söz verdiğin gibi o diplomayı alacaksın." sözleriyle eğitim hayatına devam etme kararı aldı.

        Kızının kemoterapi tedavisi boyunca hem annelik görevini sürdüren hem de eğitimine ara vermeyen Özlem, azmi ve kararlılığıyla dikkati çekti.

        Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Özlem, okul dördüncüsü ve bölüm ikincisi olarak mezun olmaya hak kazandı.

        Mezuniyet töreninden bir gün önce kızının son sağlık kontrollerinin olumlu sonuçlandığı ve hastalığı yendiği haberini alan Özlem, çifte mutluluk yaşadı.

        Selda Özlem, başarısının yalnızca bir mezuniyet hikayesi olmadığını belirterek, bunun ailece verdikleri büyük mücadelenin bir simgesi olduğunu ifade etti.

        Tedavi sürecinde kızının kendisine güç verdiğini vurgulayan Özlem, "Mezuniyet töreninde yaşadığım mutluluk tarif edilemez. Başarımı, kanserle mücadeleyi kazanan kızıma ve her zaman yanımda olan eşim Orhan Özlem'e ithaf ediyorum. Hayallerin peşinden gitmek için hiçbir zaman geç değildir." değerlendirmesinde bulundu.

        Turizm sektöründen emekli olduğunu belirten Özlem, bundan sonraki hedefinin Turizm Fakültesi'ni tamamlayarak akademisyen olmak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Benzer Haberler

        Antalya'da boş arazide çıkan yangın depolara sıçramadan söndürüldü
        Antalya'da boş arazide çıkan yangın depolara sıçramadan söndürüldü
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti
        Antalya'da 2 orman yangını (2)
        Antalya'da 2 orman yangını (2)
        Çocuklarını okuldan almak için yola çıkan anne, motosikletiyle karıştığı ka...
        Çocuklarını okuldan almak için yola çıkan anne, motosikletiyle karıştığı ka...
        Ali Çandır: "COP31'de yeşil dönüşüm fırsatını değerlendirelim" ATB 106. yıl...
        Ali Çandır: "COP31'de yeşil dönüşüm fırsatını değerlendirelim" ATB 106. yıl...
        Antalya'da 2 orman yangını
        Antalya'da 2 orman yangını