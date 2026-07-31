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        Kaş ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Kaş ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü.

        Yanan alanlar, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince helikopterle görüntülendi.

        Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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