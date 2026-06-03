Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kaş ve Kalkan'da İçme Suyu İstasyonları hizmete açıldı

        Kaş ve Kalkan'da İçme Suyu İstasyonları hizmete açıldı

        Kaş Kaymakamlığı öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında Kaş ve Kalkan'da kurulan içme suyu istasyonları hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Kaş ve Kalkan'da İçme Suyu İstasyonları hizmete açıldı

        Kaş Kaymakamlığı öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında Kaş ve Kalkan'da kurulan içme suyu istasyonları hizmete açıldı.


        Kaş Merkez Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kalkan İskele Sokak'ta kurulan istasyonlarla vatandaşların ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin güvenli içme suyuna ücretsiz ve kolay erişebilmesi amaçlanıyor.


        Kamusal alanlarda hayata geçirilen uygulamanın, tekrar kullanılabilir şişe ve mataraların kullanımını teşvik ederek tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.


        Geçmişten günümüze uzanan hayrat çeşmesi kültürünün modern bir anlayışla yaşatılmasını amaçlayan içme suyu istasyonları, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine de katkı sunuyor.

        Yetkililer, projenin sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında önemli bir adım olduğunu belirterek, temiz çevre ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

        Proje ile hem vatandaşların güvenli içme suyuna erişiminin kolaylaştırılması hem de plastik atıkların azaltılarak çevresel farkındalığın artırılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

        Benzer Haberler

        Antalya'daki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması başladı
        Antalya'daki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması başladı
        Alanya'da otel odasında 537 bin 600 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçiri...
        Alanya'da otel odasında 537 bin 600 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçiri...
        Başkan Dere 7 bin 200 gün çağrısını yineledi
        Başkan Dere 7 bin 200 gün çağrısını yineledi
        Kedinin yılanla oynadığı anlar cep telefonu kamerasında
        Kedinin yılanla oynadığı anlar cep telefonu kamerasında
        Antalya'da yazlık domates hasadı başladı
        Antalya'da yazlık domates hasadı başladı
        Antalya, Uzay Kongresi ve COP31'e hazırlanıyor; 100 binden fazla katılımcı...
        Antalya, Uzay Kongresi ve COP31'e hazırlanıyor; 100 binden fazla katılımcı...