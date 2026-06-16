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        Kaş'ta 3 turizm teknesine "Mavi Bayrak" verildi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde çevre yönetimi ve sürdürülebilir turizm kriterlerini yerine getiren 3 turizm teknesi, "Uluslararası Mavi Bayrak" ödülü almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Kaş'ta 3 turizm teknesine "Mavi Bayrak" verildi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde çevre yönetimi ve sürdürülebilir turizm kriterlerini yerine getiren 3 turizm teknesi, "Uluslararası Mavi Bayrak" ödülü almaya hak kazandı.

        Kaş Limanı'nda düzenlenen törende konuşan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Uluslararası Mavi Bayrak" ödülünün plajlar, marinalar ve turizm teknelerine kriterleri karşılamaları halinde her yıl bir yıllığına verildiğini söyledi.

        Turizm teknelerinde çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemli yer tuttuğunu belirten Ergiydiren, misafirlerin özel çevre koruma bölgeleri, korunması gereken canlı türleri ve doğal yaşam konusunda bilgilendirilmesinin kriterler arasında bulunduğunu ifade etti.

        Ergiydiren, "Mavi Bayrak" ödüllü teknelerde bölgeyi iyi tanıyan rehber ve kaptanların görev yapmasının, bakım ve onarım çalışmalarının çevreye uygun yöntemlerle gerçekleştirilmesinin de kriterler arasında yer aldığını kaydetti.

        Yaban hayatının korunmasına yönelik uygulamalara da dikkati çeken Ergiydiren, Akdeniz fokları ve caretta carettaların yaşam alanlarının korunması amacıyla hız limitlerine uyulması ve yüksek sesli yayınlardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

        "Mavi Bayrak" ödülü alan tekne sahiplerinden İlyas Kahraman da 2026 yılında da ödüle layık görülmelerinden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

        Çevre temizliğine büyük önem verdiklerini belirten Kahraman, "Teknemizde güneş enerjisi sistemi kullanıyoruz. Plastik malzemeler yerine çevre dostu ürünleri tercih ediyoruz." dedi.

        Misafirlerde çevre bilincinin arttığını vurgulayan Kahraman, düzenledikleri turlar sırasında koylarda temizlik çalışmaları yaptıklarını ve bu faaliyetleri kayıt altına alarak ilgili kurumlarla paylaştıklarını anlattı.

        Kaş Setur Marina Müdürü Ahmet Ertürk ise marinanın kuruluş yılı olan 2011'den bu yana her yıl "Mavi Bayrak" ödülü aldığını belirtti.

        Marinanın 2021 yılından itibaren kesintisiz olarak çevre eğitim etkinlikleri alanında da ödüllendirildiğini ifade eden Ertürk, personel eğitimlerine önem verdiklerini, yıl boyunca çeşitli tatbikatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ertürk, "Deniz çevresinin korunmasına yönelik projelere destek veriyoruz. Düzenli olarak deniz suyu örnekleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan 3 turizm teknesine "Mavi Bayrak"ları teslim edilerek göndere çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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