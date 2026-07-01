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        Kaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel yağlı direk yarışması büyük heyecana sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Kaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel yağlı direk yarışması büyük heyecana sahne oldu.

        Kaş Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen yarışmada, gres yağıyla kaplanan 12 metre uzunluğundaki direkten Türk bayrağını almak için 40 yarışmacı kıyasıya mücadele etti.

        Yaklaşık bir saat süren yarış boyunca direğin üzerinde tutunmaya çalışan yarışmacılar, izleyenlere renkli ve heyecan dolu anlar yaşattı.

        Zorlu mücadelenin sonunda Türk bayrağına ulaşmayı başaran Can Polat Aslan, yarışmanın birincisi oldu.

        Yarışmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Aslan, "Çok heyecanlıydı. Bayrağı alacağıma inanarak çıktım. Çok büyük bir şenlikti. Oldukça zordu ama başardım." ifadelerini kullandı.

        Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Etkinliği, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ile vatandaşlar takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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