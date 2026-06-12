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        Kaş'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        –Kaş ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Kaş'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        –Kaş ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.


        Merkez İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Tuğçe Akçakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Aydeniz, Kaş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Erkam Arslan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Program kapsamında sınıflarda verilen teorik eğitimlerin ardından okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilere çeşitli sağlık konuları hakkında eğitim verildi.

        Etkinlikte ayrıca 112 ambulansı ve UMKE araçları çocuklara tanıtıldı.

        Program sonunda etkinliğe katılan öğrencilere "Sağlık Elçisi" belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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