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        Kaş'taki Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı yaşanıyor

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yerini almaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 04:10 Güncelleme:
        Kaş'taki Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı yaşanıyor

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yerini almaya başladı.

        San Francisco'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek isteyen futbolseverler, yaklaşık 2 bin yıllık antik tiyatroda kurulan dev ekranlar önünde toplandı.

        Karşılaşmadan saatler önce yerini alan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla antik tiyatroyu doldurmaya başladı.

        Futbolseverler, zaman zaman tezahüratlarda bulundu.

        Kaş'ta yaşayan Mustafa Akıncıgil, Türkiye'nin ilk maçını yer bulamadığı için antik tiyatroda izleyemediğini söyledi.

        Yer bulabilmek için 21.00'de antik tiyatroya gelerek yerini aldıklarını ifade eden Akıncıgil, "Oğlumla takımımızı desteklemeye geldik. Uykulu ama bir o kadar da heyecanlı. Milli takımımıza güveniyoruz." dedi.

        Kalkan Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akın Karabel de ilk maçta içeriye giremediği için erken saatlerde antik tiyatroya gelerek yerini aldıklarını söyledi.

        Antik tiyatroda milli takımı izlemenin keyifli olacağını dile getiren Karabel, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alacağına inandıklarını ifade etti.

        İzmir'den Kaş'a tatile geldiklerini belirten Ceren Aydoğdu, "Gece 03.00'te yerimizi aldık. Kalbimiz Türkiye ile. İnanıyoruz takımımıza. Antik tiyatroda küçük kızımızla maç izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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