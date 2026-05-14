Kemer'de orman yangını tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 14.05.2026 - 15:11
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ile muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.
Toplantıda, yaz aylarında yaşanabilecek herhangi bir yangın durumunda alınacak
önlemler ve yangınla mücadeleye ilişkin yapılması gerekenler görüşüldü.
