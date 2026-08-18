Kepez Belediyesi 4 bin 649 kişiye evde sağlık ve sosyal destek hizmeti sundu

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, doktor muayenesinden pansumana, ambulans hizmetinden engelli ulaşımına, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar sunduğu 21 bin 672 hizmetle 4 bin 649 kişiye destek oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalarla sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yerinde cevap veriliyor.

Özellikle yaşlılar, engelliler, hareket kısıtlılığı bulunan ve günlük yaşamında desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hizmetler, yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Çalışmalar kapsamında doktor ekibi tarafından 1803 kişiye 2 bin 939 işlem gerçekleştirildi. Pansuman ekibi ise 1289 kişiye 7 bin 152 işlem uygulayarak tedavi süreçlerine destek sağladı.

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Sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişisel bakım desteği de sunulurken, 147 kişiye 1003 berber hizmeti verildi.

Ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik ise ambulans ekiplerince 760 kişiye 3 bin 210 işlem gerçekleştirildi. Engelli araçlarıyla 253 kişiye 2 bin 924 kez, fizik tedavi nakil aracıyla da 66 kişiye 3 bin 431 kez ulaşım desteği sağlandı.

Sağlık Merkezi'nin sosyal destek çalışmaları kapsamında ev temizliği hizmeti de sunuluyor. Özellikle yaşam alanlarının temizliğini yapmakta zorlanan vatandaşlara yönelik çalışmalarda 331 kişiye 1013 kez ev temizliği hizmeti verildi.