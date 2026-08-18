Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kepez Belediyesi 4 bin 649 kişiye evde sağlık ve sosyal destek hizmeti sundu

        Kepez Belediyesi 4 bin 649 kişiye evde sağlık ve sosyal destek hizmeti sundu

        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, doktor muayenesinden pansumana, ambulans hizmetinden engelli ulaşımına, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar sunduğu 21 bin 672 hizmetle 4 bin 649 kişiye destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Kepez Belediyesi 4 bin 649 kişiye evde sağlık ve sosyal destek hizmeti sundu

        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, doktor muayenesinden pansumana, ambulans hizmetinden engelli ulaşımına, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar sunduğu 21 bin 672 hizmetle 4 bin 649 kişiye destek oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalarla sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yerinde cevap veriliyor.

        Özellikle yaşlılar, engelliler, hareket kısıtlılığı bulunan ve günlük yaşamında desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hizmetler, yaşamlarını kolaylaştırıyor.

        Çalışmalar kapsamında doktor ekibi tarafından 1803 kişiye 2 bin 939 işlem gerçekleştirildi. Pansuman ekibi ise 1289 kişiye 7 bin 152 işlem uygulayarak tedavi süreçlerine destek sağladı.

        REKLAM

        Sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişisel bakım desteği de sunulurken, 147 kişiye 1003 berber hizmeti verildi.

        Ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik ise ambulans ekiplerince 760 kişiye 3 bin 210 işlem gerçekleştirildi. Engelli araçlarıyla 253 kişiye 2 bin 924 kez, fizik tedavi nakil aracıyla da 66 kişiye 3 bin 431 kez ulaşım desteği sağlandı.

        Sağlık Merkezi'nin sosyal destek çalışmaları kapsamında ev temizliği hizmeti de sunuluyor. Özellikle yaşam alanlarının temizliğini yapmakta zorlanan vatandaşlara yönelik çalışmalarda 331 kişiye 1013 kez ev temizliği hizmeti verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru

        Benzer Haberler

        Alanya'da iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı
        Alanya'da iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı
        Alanya'da hastanın yemek borusundaki 13 santimetrelik kitle kapalı ameliyat...
        Alanya'da hastanın yemek borusundaki 13 santimetrelik kitle kapalı ameliyat...
        Üreticilere "avokadoyu olgunlaşmadan hasat etmeyin" uyarısı
        Üreticilere "avokadoyu olgunlaşmadan hasat etmeyin" uyarısı
        Yemek borusundaki 13 santimetrelik dev kitle kapalı cerrahi yöntemle çıkarı...
        Yemek borusundaki 13 santimetrelik dev kitle kapalı cerrahi yöntemle çıkarı...
        Elmalı kreş ve gündüz bakımevi açıldı
        Elmalı kreş ve gündüz bakımevi açıldı
        Turizmin başkenti ağustosta nitelikli tesislerde yüzde 95 doluluğa ulaştı A...
        Turizmin başkenti ağustosta nitelikli tesislerde yüzde 95 doluluğa ulaştı A...