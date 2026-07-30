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        Kepez'de çocuklar yaz kampında bilim ile buluşuyor

        Antalya Bilim Merkezi, Tematik Yaz Kampı'nda çocuklara bilim ve teknoloji odaklı eğitimler sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Kepez'de çocuklar yaz kampında bilim ile buluşuyor

        Antalya Bilim Merkezi, Tematik Yaz Kampı'nda çocuklara bilim ve teknoloji odaklı eğitimler sunuyor.


        Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Bilim Merkezi'nde, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen 7-14 yaş grubundaki çocuklara, astronomi, robotik kodlama, matematik, fen bilimleri, biyoloji, STEM ve ahşap tasarım gibi farklı alanlarda uygulamalı eğitimler veriliyor.


        Program kapsamında çocukların, deneyler, gözlemler ve tasarım çalışmalarıyla analitik düşünme, problem çözme ve ekip çalışması becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.


        Her hafta farklı temalarda gerçekleştirilen kampta çocuklar, uzay, doğa bilimleri, tasarım ve dijital üretim alanlarında eğitim alırken, takım oyunları ve grup etkinlikleriyle sosyal becerilerini geliştiriyorlar.


        Yaz tatili boyunca devam eden kamplarda çocuklar, saat 09.30 ile 17.30 arasında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlere ve farklı alanlardaki atölyelere katılıyorlar. Her atölyede katılımcılara birebir uygulama imkanı sunuluyor.


        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocukların erken yaşta bilimle buluşmasının önemli olduğunu belirtti.


        Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek çocukların bilimle, teknolojiyle ve üretimle iç içe yetişmesini istediklerini aktaran Kocagöz, "Kepez Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Antalya Bilim Merkezimizde düzenlediğimiz Tematik Yaz Kampı ile bilimi seven, araştıran ve üreten nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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