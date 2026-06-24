Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kıbrıs Gazilerinden Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e veda ziyareti

        Kıbrıs Gazilerinden Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e veda ziyareti

        Kıbrıs gazileri, Uşak'ın Banaz ilçesine atanan Antalya'nın Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Kıbrıs Gazilerinden Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e veda ziyareti

        Kıbrıs gazileri, Uşak'ın Banaz ilçesine atanan Antalya'nın Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e veda ziyaretinde bulundu.


        Kıbrıs Gazileri Ömer Benli, Mehmet Eskin, Orhan Coşkun ve Durmuş Ali Sarıca, Kaymakam Çelik’i makamında ziyaret ederek, bugüne kadar ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi.


        Kaymakam Çelik, ziyaretlerinden dolayı gazilere teşekkür ederek, Finike’de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu ve ilçenin her zaman gönlünde ayrı bir yere sahip olacağını belirtti.


        Çelik, 2022 yılından bu yana Finike Kaymakamı olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, ziyaretçilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı

        Benzer Haberler

        Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu
        Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu
        Cezaevinden izinli çıkan şahıs boş arazide ölü bulundu
        Cezaevinden izinli çıkan şahıs boş arazide ölü bulundu
        Antalyaspor'un yeni yönetimi taraftarla yürüyüş gerçekleştirdi
        Antalyaspor'un yeni yönetimi taraftarla yürüyüş gerçekleştirdi
        Teknede mahsur kalanları kurtarmak için giden balıkçı teknesi de arızalandı...
        Teknede mahsur kalanları kurtarmak için giden balıkçı teknesi de arızalandı...
        Antalya'da denizde iki teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Antalya'da denizde iki teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 tutukla...
        Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 tutukla...