Kubat, Manavgat'ta konser verdi

Türk halk müziği sanatçısı Kubat, Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser verdi.

İlçedeki bir otelde sahne alan Kubat, konserinde halk müziği eserlerinin yanı sıra Neşet Ertaş, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu'nun eserlerini seslendirdi. Sanatçı, konserinde izleyicilerden gelen istek parçalara da yer verdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kubat'ın seslendirdiği eserlere izleyiciler eşlik etti.

Konserde hareketli parçaların seslendirilmesiyle bazı izleyiciler ayağa kalkarak müziğe eşlik etti.

Konserde "Erik Dalı" türküsünü de seslendiren Kubat, eseri Filenin Sultanları'na armağan ettiğini belirtti.

Kubat, kendisini hayranlarıyla buluşturan Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral'e teşekkür etti. Konserin ardından Süral tarafından Kubat'a çiçek takdim edildi.