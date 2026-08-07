Kumluca Belediyesi iş makinesi filosunu güçlendirdi

Kumluca Belediyesi, daha hızlı, verimli ve etkin hizmet sunmak amacıyla iş makinesi filosunu güçlendirdi.



Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan araç sayesinde bakım, onarım, aydınlatma, ağaç budama ve benzeri yüksek nokta çalışmaları yapılabilecek.





Yeni 20 metre teleskopik hidrolik platform aracı sayesinde belediye ekiplerinin sahadaki müdahale kapasitesinin artırılması, çalışmaların daha güvenli ve kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yeni aracın belediye hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana belediyenin iş makinesi filosunu yeni araçlarla güçlendirdiklerini aktaran Avcıoğlu, "Hizmet araçlarımız yoğun kullanıma bağlı sürekli yıpranıyor. İş sahamızın genişlemesi, yapılacak olan hizmetlerin çeşitliliği gibi durumlardan dolayı iş makinesi ihtiyaçlarımız oluyor. Biz de imkanlarımız dahilinde bu eksiklikleri aşamalı olarak gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



