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        Kumluca'da 15 bin 817 öğrenci karne aldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 15 bin 817 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Kumluca'da 15 bin 817 öğrenci karne aldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 15 bin 817 öğrenci karne aldı.

        Eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Ziya Gökalp Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi.

        Törene Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, ilçede eğitim gören 15 bin 817 öğrencinin bir yıllık emeklerinin karşılığı olarak karnelerini aldığını söyledi.

        2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamladıklarını belirten Tekdemir, öğrencilerin eğitim sürecine katkı sağlayan öğretmenlere, okul yöneticilerine, yardımcı personele ve velilere teşekkür etti.

        Öğrencilere iyi tatiller dileyen Tekdemir, yaz dönemini dinlenmenin yanı sıra kitap okuyarak değerlendirmelerini tavsiye etti.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere karne ile takdir ve teşekkür belgeleri verildi.

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