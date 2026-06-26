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        Kumluca'da başarılı yüzücüler ödüllendirildi

        –Antalya'nın Kumluca ilçesinde yüzme branşında katıldıkları organizasyonlarda derece elde eden genç sporcular, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen törende ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Kumluca'da başarılı yüzücüler ödüllendirildi

        –Antalya'nın Kumluca ilçesinde yüzme branşında katıldıkları organizasyonlarda derece elde eden genç sporcular, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen törende ödüllendirildi.

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, başarılı sporcular Ömer Kaan Bayar, Tusem Nur Yılmaz ve Eymen Güler'e İlçe Müdürü Erol Koca tarafından çanta ve tişört hediye edildi.


        Koca, törende yaptığı konuşmada, sporcuların elde ettiği başarıların ilçe adına gurur verici olduğunu belirterek, bu başarıda antrenörlerin de önemli payı bulunduğunu söyledi.


        Sporcular ve aileleri, kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederken, genç yüzücüler yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün sporculara yönelik destek çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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