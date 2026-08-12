Kumluca'da deniz ve kıyı temizliği için farkındalık çalışması

Antalya'da, Kumluca Belediyesi tarafından deniz ve kıyı temizliğine dikkati çekmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Deniz Çöpleri İl Eylem Planı kapsamında Adrasan Sahilinde faaliyet gösteren tekne işletmecilerine deniz ve kıyı temizliğinin önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çalışma kapsamında ayrıca teknelere ve sahil boyunca belirlenen noktalara farkındalık afişleri asılarak, vatandaşların ve bölgeyi ziyaret eden misafirlerin deniz ve kıyı temizliğine yönelik duyarlılığının artırılması hedeflendi.

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Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yürütülen çalışmayla vatandaşlarda deniz ve kıyıların temiz tutulması konusunda çevre bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Doğal güzelliklerin, deniz ve kıyıların korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildiren Avcıoğlu, "İlimiz genelinde en uzun sahile sahip ilçelerden biriyiz. Sahillerimiz hem bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hem de turizm amacıyla bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyor. Bu çalışmayla temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere bırakılması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesine öncülük etmek istedik." ifadelerini kullandı.